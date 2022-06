Giochi del Mediterraneo, karate: Semeraro è argento nel kumite

La quinta medaglia del karate azzurro è arrivata ieri da Orano. Ai Giochi del Mediterraneo la Nazionale Italiana sta facendo incetta di allori.

E’ stata Silvia Semeraro a salire sul podio con uno splendido argento al collo nella categoria dei 68 kg per il kumite individuale femminile. (foto@Fijlkam)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.