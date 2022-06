Roma- Al via “Il Goal per la Vita”, torneo di calcetto promosso da Mida Academy che il 7 luglio 2022 alle 18.00 all’Orange Futbolclub di Roma vedrà sfidarsi sul campo di calcio la squadra dei Magistrati Campioni d’Italia 2022 capitanata da Silvio Cinque, la squadra dei medici del Policlinico Umberto I, capitanata da Francesco Arcieri e Maria Ludovica Costanzo, e quelle degli Avvocati del Foro di Roma, già campioni del Mondo 2019, capitanata da Andrea Celletti e dei Farmacisti Agifar Roma, capitanata da Emanuele Rizzo.

Tutti insieme scenderanno in campo a sostegno della realizzazione di “Rose Angel”, iniziativa avviata in collaborazione con l’Associazione Filo Teso per la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno attraverso un camper con strumenti diagnostici che raggiungerà in ottobre i quartieri di Roma e paesi limitrofi. Madrina d’eccezione l’attrice e presentatrice Milena Miconi, affiancata dal violinista “Jedi”, Andrea Casta, reduce dal grande successo del doppio opening act del concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo.

Foto 2 di 2



Oltre ai due testimonial sono intervenuti a lanciare l’iniziativa Fabrizio d’Alba, Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Antonino Galletti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e i medici del Policlinico Massimo Vergine, chirurgo senologo della Breast Unit, Elena Pacella del dipartimento di Oculistisca, Francesco Fedele del Dipartimento Cardiovascolare, Stefano Ariceri del Dipartimento di Chirurgia Generale, Salvatore Oliva del Dipartimento Pediatrico e Marco De Vincetis di quello di Otorinolaringoiatria.

Durante l’evento del 7 luglio dalle 17 alle 20.00 i professori del Policlinico Umberto I di Roma, previo appuntamento, saranno a disposizione degli utenti all’interno del Centro di ascolto medico “Insieme con Te”, che consentirà consultazioni gratuite di senologia, oculistica, pediatrica, chirurgia della parete addominale, nutrizionale e otorinolaringoiatria che potranno essere prenotate inviando un’email all’indirizzo: mida.academy.associazione@gmail.com, o telefonando al numero 3792994696.

Tra i patrocinanti del progetto anche il Consiglio dell’Ordine dei Medici, il Comitato Parolimpico, e l’Associazione Capire per Prevenire.

Partner dell’evento: Casale del Giglio, Black tea, Audioexperience, Le Collezioni di Angela, Moscatelli eventi.

(Il Faro online)

