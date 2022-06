Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Mentre l’anticiclone africano consolida il suo dominio sul Mediterraneo centrale, le correnti atlantiche relative a un vortice sul Regno Unito si stanno organizzando per raggiungere dopo Spagna e Francia anche parte dell’Italia. Sotto la lente il transito di un fronte nella giornata di martedì che riuscirà a scavalcare l’arco alpino entrando franco sulle regioni settentrionali a iniziare da quelle di Nordovest. I contrasti termici con la massa d’aria calda presente fanno temere fenomenologie molto forti e badate bene che non è un timore legato alla pioggia, quella ci vuole, ma non ci vogliono nubifragi, grandinate e colpi di vento che invece allo stato attuale sembrano assai probabili.

METEO MARTEDI’ 28 GIUGNO. Martedì intenso fronte temporalesco in transito al Nord. Nel dettaglio alcuni rovesci saranno già presenti nelle prime ore della giornata su Alpi piemontesi e Valle d’Aosta e Lombardia nordoccidentale, localmente anche su pianura piemontese e Liguria, in decisa intensificazione dal pomeriggio quando il Nordovest sarà alle prese con acquazzoni e temporali diffusi ed intensi che si estenderanno a Lombardia, Emilia e Alpi centro-orientali. In serata forti temporali raggiungeranno Veneto, Romagna ed infine Friuli VG entro la notte successiva. In particolare, AL Nord: Peggiora entro il pomeriggio con forti temporali, grandinate e colpi di vento da Nordovest, Lombardia e ovest Emilia verso est entro sera. Temperature in calo da ovest, massime tra 29 e 34. Al Centro: Qualche piovasco o temporale in arrivo sulla Toscana centro settentrionale, sole alternato a velature anche spesse altrove. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40. Al Sud: Sole offuscato da velature e strati alti in transito, specie sulle regioni peninsulari. Temperature in aumento, massime tra 36 e 41.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: anticiclone africano ben presente su Umbria e Lazio: andrà a determinare una forte ondata di calore anche nella giornata odierna, con punte massime di 37-40°C nell’entroterra. Cieli al più velati o giallastri per sabbia sahariana in sospensione. Elevatissimo disagio fisiologico nei grandi centri urbanizzati ma anche sulle aree costiere (qui specie tra tarda sera/notte e mattino seguente); afa opprimente. La Toscana verrà invece lambita da una circolazione depressionaria attiva al Nord Italia: brevi piovaschi non esclusi sui settori centro-occidentali e settentrionali nelle ore centrali del giorno, mentre in serata qualche temporale potrà interessare i settori a confine con la Liguria; sul resto della regione solo nubi di passaggio e tanto caldo. Venti di direzione variabile con rinforzi da NE/SE, in rotazione a O dal pomeriggio. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Prosegue la fase anticiclonica e siccitosa su tutto il settore, con Canicola però prevista in picco massimo tra 27 e 28 giugno con punte di 37-40°C nelle valli interne. Oltre al caldo, persisteranno condizioni di afa alle stelle specie tra tardo pomeriggio e tarda notte lungo le aree costiere, sub-costiere nonché nei grandi centri urbanizzati. Pertanto avremo valori di umidità elevati, con percezione del caldo ancor più accentuata ed elevato disagio fisiologico. Il tempo, con la nuova settimana, si manterrà in prevalenza soleggiato, salvo il transito di velature o con cieli giallastri per pulviscolo Sahariano in sospensione; più nubi con qualche piovasco sabbiato in Toscana il 28 giugno.

(Fonte: 3B Meteo)

