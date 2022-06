Minturno – Era considerato l’”Ecomostro del Levante” di Monte d’Argento a Minturno. Le associazioni di zona ne avevano chiesto in più occasioni l’abbattimento.

Lo stabilimento balneare Rendez Vous, situato a Marina di Minturno, a pochi metri dalla foce del Garigliano, aveva creato dissapori e polemiche, almeno fino a ieri mattina, quando è stato abbattuto. Un intervento disposto dall’amministrazione Stefanelli dopo decenni di abbandono.

Foto 2 di 2



E’ stato raso al suolo ieri quello che ormai era considerato un “ecomostro”, buttato giù con grande soddisfazione dei residenti e delle associazioni locali, in particolar modo de “Il Levante di Monte d’Argento” che ha registrato questo evento come “un nuovo percorso verso la legalità, la valorizzazione del territorio e di buon auspicio per questa calda estate, ma soprattutto per la tutela dell’ambiente”.

