Pomezia – L’associazione la Torre e la Rocca nella giornata di oggi ha rilevato che l’area fitness, inaugurata lo scorso 13 maggio dal sindaco Adriano Zuccala e tutta la giunta comunale, versa in un stato di totale abbandono.

“Un’ottima iniziativa per promuovere lo sport e attività fisica all’aperto ma purtroppo ad oggi, dopo poco più di un mese dall’inaugurazione, ci ritroviamo come sempre in uno stato di abbandono e noncuranza” annuncia l’associazione in una nota.

“È assurdo che – prosegue la Torre e la Rocca – ad oggi le postazioni siano instabili, il suolo dissestato, le fontanelle assenti, i pali sradicati e l’erba alta rendendo pericoloso e fastidioso ogni singolo allenamento” prosegue la nota.

“Quanti soldi dovranno ancora spendere i cittadini per ottenere qualcosa che sia duraturo nel tempo?

Chiediamo quindi all’amministrazione comunale un intervento immediato di manutenzione ordinaria affinché sia nuovamente accessibile a tutti”.

