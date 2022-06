Poste Italiane assume: ecco i profili professionali richiesti

Roma – Poste Italiane seleziona nuovi profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali presenti e operative su tutto il territorio nazionale. Tra le figure attualmente più richieste ci sono gli operatori di sportello e i consulenti finanziari negli uffici postali, gli addetti al recapito per il settore della corrispondenza e dei pacchi, e i laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica e Fisica per la funzione Digital, Technology e Operations (DTO).

Consulenti finanziari – Il candidato ideale, in questo caso, è laureato, con ottime capacità di comunicazione e di relazione e un’ottima conoscenza del pacchetto Office. In caso di superamento, da parte del candidato, dell’iter selettivo, potrà essere effettuata l’assunzione con un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante. Candidatura entro il 30/6/2022.

Addetti al recapito – I requisiti minimi per la posizione di addetto al recapito sono il diploma di scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Poste Italiane offre un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Candidatura entro il entro il 3/7/2022.

Laureati per la funzione Digital, Technology e Operations (DTO) – In questa funzione la ricerca è rivolta ai laureati nelle materie sopra elencate, che abbiano maturato non oltre tre anni di esperienza in ambito tecnologico e digitale. L’Azienda in questo caso offre un inserimento con contratto a tempo indeterminato e un piano di crescita strutturato. Candidatura entro il 31/12/2022.

Per tutte le posizioni aperte è possibile presentare la propria candidatura attraverso il sito https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html, dove è possibile acquisire informazioni più complete ed esaustive sia sui diversi ruoli sia sui processi di selezione.

(Il Faro online)

