Fiumicino – Prove tecniche per la messa in funzione del nuovo semaforo installato da qualche settimana all’incrocio di via della Muratella angolo via Montanari.

“Questo è un incrocio con visibilità ridottissima, che ha creato negli anni passati svariati incidenti anche gravi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – proprio per questo abbiamo deciso di intervenire il prima possibile, cercando di regalare una viabilità più sicura ai nostri concittadini che abitano in zona Vignole e Muratella, oltre agli avventori che si recano presso i centri commerciali”.

