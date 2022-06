Wimbledon, Sinner subito vittoria: esordio vincente con Wawrinka

Londra – Esordio vincente per Jannik Sinner nel day 1 del main draw maschile di Wimbledon, terzo Slam del 2022, scattato sui prati dell’All England Club di Londra.

L’altoatesino, n.13 del ranking e 10 del seeding, ha superato lo svizzero Stan Wawrinka, n.267 ATP, in quattro set con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3, 6-2.

Esordio da dimenticare invece per Fabio Fognini. Il veterano azzurro, n.63 del ranking, ha ceduto all’olandese Tallon Griekspoor, n.53 ATP, in quattro set con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3, 6-4 (Ansa).

(foto@Federtennis-Facebook)

