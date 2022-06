Asili nido a Fiumicino, Severini: “Finalmente esce la graduatoria… ma disattese tutte le aspettative dei genitori”

Fiumicino – “Siamo ormai alla fine di giugno e soltanto poco fa è stata finalmente pubblicata la tanto attesa graduatoria per l’ammissione agli asili nido d’estate, di cui ancora non si vedeva traccia. Peccato che, ancora una volta, siano state disattese tutte le promesse e le aspettative dei genitori: l’elenco delle scuole disponibili ad accogliere i bambini non era quello che ci aspettavamo… Che fine hanno fatto gli asili nido in Project di Aranova e Fregene?“. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della Lista civica Crescere Insieme.

“Nel bando pubblicato, infatti, queste due strutture non vengono nemmeno menzionate – spiega il Capogruppo – e i genitori sono infuriati: perché non sono stati utilizzati tutti i posti disponibili, considerando l’integrazione del 15% di quelli tolti con l’emergenza Covid? Stando ai fatti, potrebbero non esserci posti per tutti e intere famiglie sono in seria difficoltà, perché i genitori non sanno ancora a chi affideranno i proprio figli mentre loro saranno a lavoro. Lo stesso problema vale per tutti i nidi, non solo il Pagliaccetto di Torrimpietra, ma anche quelli di Fiumicino, perché chi non ha trovato posto dovrà ricorrere a Parco Leonardo che non è certo dietro l’angolo.

Eppure, l’incontro del Vicesindaco con una delegazione di genitori del Pagliaccetto ed altre scuole, sembrava avesse chiarito un po’ la situazione, rassicurando i genitori. Invece, tutte le promesse sono cadute nel vuoto e la rabbia sale. Inoltre, chiudere a luglio gli asili con la scusa dell’adeguamento del sistema anti incendio e delle tettoie ombreggianti rappresenta l’ennesima presa in giro: se difficilmente i lavori si faranno proprio a luglio, ad oggi dobbiamo forse dedurre che le strutture non erano a norma da prima?”

“Auspichiamo in un chiarimento – conclude Severini – e invitiamo l’Amministrazione a rivedere questa situazione in tempi record, al fine di dare risposte tempestive alla cittadinanza. I cittadini sono stanchi di questa situazione paradossale e lo dimostreranno nelle sedi opportune”.

