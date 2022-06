Autostrada Roma-Latina, Durigon: “Il Governo proroghi la scadenza degli espropri”

”Il Governo proroghi l’imminente scadenza degli espropri indispensabile per la realizzazione della Roma-Latina”.

L’esortazione arriva dal coordinatore della Lega Lazio, Claudio Durigon che evidenzia: “Si tratta di un’infrastruttura nevralgica per la provincia di Latina e la regione Lazio, dopo anni di fallimenti e immobilismo della giunta Zingaretti che ha approvato addirittura una revisione del progetto con il taglio di 491 milioni di opere, molte delle quali compensative e vitali per Latina e Aprilia. Ora ci aspettiamo un passo concreto dal Governo”.

