Caos asili nido a Fiumicino, Baccini: “Situazione al collasso. Intervenire per garantire i posti ai bambini”

Fiumicino – Ancora nessuna graduatoria e genitori allo sbando: il caos asili nido a Fiumicino, dopo sit-in di protesta e parziali chiarimenti, non è stato risolto, anzi… “La situazione è al collasso: la graduatoria in scadenza il 26 giugno non è stata comunicata, l’incertezza regna sovrana e le famiglie sono giustamente preoccupate”. A dichiararlo è il leader dell’opposizione a Fiumicino, Mario Baccini.

La preoccupazione più grande è per la mancanza di posti, che potrebbero non bastare per tutti i bimbi che necessitino di tale servizio: “Non è da sottovalutare – sottolinea Baccini – che nel periodo Covid l’Amministrazione comunale ha ridotto la capienza dei bambini del 15%. E’ logica, quindi, la paura dei genitori di rimanere senza posto all’asilo per i propri figli.

Pertanto, auspico che, come prima cosa, il candidato sindaco del Pd ed attuale Vicesindaco, che in precedenza aveva rassicurato pubblicamente una delegazione di genitori sulla soluzione del problema, utilizzi anche i due asili comunali in project di Aranova e Fregene e che ripristini il 15% di posti disponibili, oggi che l’emergenza appare cessata. Per una città come Fiumicino, in forte crescita demografica, è ora di uscire dall’emergenza e progettare la realizzazione di nidi utili a soddisfare i bisogni delle famiglie“.

“Gli investimenti, a mio parere, – conclude Baccini – devono essere fatti per opere strutturali. Spendere centinaia di euro per feste e contributi vari non è la politica del buon padre di famiglia, soprattutto quando la coperta e corta”.

