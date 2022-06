Civitavecchia, al via il Centro estivo alla scuola dell’Infanzia “Bambini di Beslan”

Civitavecchia – Partirà il 1 luglio 2022 il Centro Estivo organizzato da Civitavecchia Servizi Pubblici in collaborazione con il Comune di Civitavecchia. Le attività verranno svolte fino al 12 agosto nella scuola dell’infanzia comunale “Bambini di Beslan”, attraverso un programma ricco di attività ludiche rivolto bambini dai 3 agli 11 anni, svolto con il contributo economico comunale per venire incontro alle esigenze delle famiglie e per favorire l’inclusione di 10 bambini con disabilità, inseriti nei tre gruppi sezione. Il personale AEC sarà impegnato in una variegata offerta di esperienze che permetterà di sostenere le famiglie in orario antimeridiano, nonostante l’inevitabile riduzione di posti dettata dal rispetto delle norme igienico-sanitarie.

“L’impegno dell’Assessorato all’Istruzione – aggiunge l’assessore Picca – è stato rivolto all’organizzazione dei Centri Estivi, grazie alla collaborazione di CSP, tenendo in considerazione le esigenze di bambini e famiglie, specialmente di bambini con bisogni speciali, sempre nel rispetto delle norme per garantire la salute e la sicurezza di tutti. Comprendiamo benissimo la delusione da parte di tante famiglie che non potranno accedere ai Centri Estivi Comunali e sappiamo che questo ricadrà sull’organizzazione familiare dopo la chiusura delle scuole, ma i numeri hanno una proporzione che oggettivamente non potrà mai consentire di accogliere tutti”.

