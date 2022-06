Estate 2021, a Cinecittà World torna lo spettacolo dei fuochi d’artificio

Roma – Il Campionato Italiano Fuochi d’Artificio ritorna a Cinecittà World.

Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti Stelle di fuoco è di nuovo protagonista per due weekend a Cinecittà World. Dall’uno al 3 luglio e dall’8 al 10 luglio le migliori aziende pirotecniche italiane si incontreranno nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale.

Ogni sera l’appuntamento è con tre fantasmagorici spettacoli (Piromusicale, Piroemozionale e PiroGiga) con introduzioni musicali, sparati da diverse postazioni all’interno del Parco. Ciascun concorrente apre con una famosa colonna sonora, per poi dare vita ai due grandi spettacoli pirotecnici in gara, dipingendo con il fuoco scenografie maestose e mozzafiato per aggiudicarsi il Trofeo.

In scaletta, in un crescendo di potenza e spettacolarità, due spettacoli consecutivi mozzafiato: eventi piromusicali di introduzione alla gara, coreografie pirotecniche ravvicinate e massive con esperti fuochini (piroemozionali) e le incredibili esibizioni dei più grandi fabbricanti italiani con artifizi di grande potenza e calibro gigante.

Ogni giorno, inoltre, nel Villaggio Street Food si potranno gustare ricercati e scoppiettanti sapori della tradizione enogastronomica italiana e non solo.

A Cinecittà World tutti con il naso all’insù… l’apocalisse sta per arrivare!

