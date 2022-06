Fiumicino, tecnici Enel al lavoro: il 30 giugno resta chiuso l’asilo nido “Anatroccolo”

Fiumicino – A causa di lavori sulla linea elettrica comunicati da Enel Energia e che comporteranno l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica, nella giornata del 30 giugno 2022 l’asilo nido comunale Anatroccolo di via Coni Zugna rimarrà chiuso. Lo fa sapere, in una nota, il Comune di Fiumicino.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link