Giochi del Mediterraneo, lotta: Conyedo è argento nei 125 kg

Orano – Giornata di finali per la lotta libera e di semifinali per la femminile quella di ieri ai Giochi del Mediterraneo, con 2 medaglie conquistate, l’argento di Abraham Conyedo e il bronzo di Morris Studd, e con 3 finali da disputare per Enrica Rinaldi, d’oro, e per Dalma Caneva e Emanuela Liuzzi, di bronzo.

Abraham Conyedo, nella sua nuova categoria dei 125 kg, ha affrontato la finale per l’oro dopo il perfetto percorso di ieri. Sconfitto dal serbo Nurasulov per 8-1, Conyedo, arrivato in finale leggermente dolorante, si è messo al collo un grande argento che porta l’Italia della Lotta a quota 3 medaglie.

Nella prima finalina, Obispado Morris ha nettamente battuto l’avversario francese Damour e si è messo il bronzo dei 57 kg al collo grazie a un 10-2 che non lascia dubbi. Nella seconda, Jacopo Masotti nei 74 kg ha incontrato il sammarinese Amine, contro il quale ha perso per un soffio (6-4 all’ultimo) e ha guadagnato dunque la quinta posizione in classifica,

Per quanto riguarda la femminile, Enrica Rinaldi è in finale per l’oro nei 76 kg. L’azzurra ha infatti superato in semifinale la francese Dacher per 6-0 e domani cercherà il primo gradino del podio con la turca Adar Yigit. Emanuela Liuzzi nei 50 kg è stata invece superata in semifinale dalla francese Julie Sabatie 11-1, dopo aver vinto due incontri, e domani si misurerà per il bronzo con la tunisina Hamdi, così come Dalma Caneva che è stata sconfitta nella semifinale dei 68 kg da un’altra francese, Pauline Lecarpentier 2-1. Domani affronta per il bronzo la tunisina Jlassi.

Eliminate, purtroppo, Carmen Di Dio nei 53 kg ed Elena Esposito nei 62 kg. Le due italiane sono state superate rispettivamente dalla turca Yetgil (8-0) ai quarti e dall’algerina Soudani (2-0) ai preliminari. Morena di Vita non ha preso parte agli incontri della categoria 57kg.

L’appuntamento è rimandato a oggi con le finali della lotta libera femminile, ultimo giro di boa della Lotta Olimpica ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022.

