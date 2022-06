Incendi a Pomezia, il “grazie” del Sindaco a pompieri e volontari: “Siete fondamentali”

Pomezia – “Voglio ringraziare uno a uno i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Protezione Civile e i tanti volontari che in questi giorni si sono spesi senza risparmiarsi per spegnere gli incendi che si sono susseguiti sul nostro territorio. Il loro lavoro è stato fondamentale per domare le fiamme e mettere in sicurezza gli abitanti che hanno visto le loro case e i loro terreni in pericolo”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà.

“Il Comune – spiega – si sta prodigando per fornire i primi aiuti, proseguire con gli interventi straordinari di sfalcio, in corso ormai da diverse settimane, in aree sia pubbliche che private, anche sostituendosi ai proprietari inadempienti. È fondamentale la collaborazione di tutti: ricordo che come previsto dal Regolamento comunale, i privati devono mantenere puliti i propri terreni, il rischio, oltre che di incorrere nelle sanzioni e nell’intervento sostitutivo a carico degli stessi, è quello di far sviluppare incendi che possano mettere in pericolo beni e persone”.

“Voglio infine rassicurare la popolazione: l’area di Valle Caia, teatro ieri di un incendio, è stata attentamente controllata da Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Stiamo interessando gli enti preposti per verificare lo stato dei luoghi e gli eventuali interventi di ripristino della messa in sicurezza da notificare ai proprietari dell’area”.

