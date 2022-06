Incendio sull’isola di Santo Stefano: le fiamme minacciano lo storico ex carcere

Ventotene – Ieri un principio di incendio sull’isola di Santo Stefano a Ventotene. Fiamme che hanno fatto temere per le sorti dell’ex Carcere. Ma i volontari della protezione civile sono accorsi e, in breve, con il supporto di un elicottero sono riusciti a circoscrivere il fuoco.

Il Commissario per il recupero del Carcere dell’isola di S.Stefano-Ventotene, Silvia Costa, informata dell’accaduto ha dichiarato: “Bene il pronto intervento ma occorre rafforzare prevenzione e sistema antincendio sull’intera isola come da me già richiesto.

Appena informata dal principio di incendio sviluppatosi sulle pendici dell’isola di Santo Stefano/Ventotene mi sono messa in contatto con il Direttore della riserva naturale statale, con l’impresa che è sul posto, con il Prefetto Falco e con il Sindaco.

Il pronto intervento degli uomini della protezione civile e dell’elicottero inviato dalla Prefettura stanno garantendo il controllo della situazione.

L’opera di pulizia e di sfalciatura dell’intera zona demaniale a noi affidata ha protetto il Complesso carcerario ma ho condiviso con il Sindaco la necessità di una sua urgente ordinanza che imponga al proprietario privato di provvedere allo sfalcio e alla manutenzione della vegetazione nelle aree dell’isola di sua proprietà.

Il Prefetto mi ha comunque assicurato che sarà rafforzato il sistema antincendio come da me richiesto nel tavolo tecnico realizzato in Prefettura.

Raccomandiamo comunque ai visitatori e ai loro accompagnatori il massimo rispetto delle regole previste nell’ordinanza comunale sulle visite e astenersi da comportamenti rischiosi”.

