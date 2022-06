Italexit, William De Vecchis è il nuovo coordinatore per la Regione Lazio del partito di Paragone

Roma – Al termine del Primo Congresso Nazionale di Italexit per l’Italia che si è tenuto a Roma sabato 25 e domenica 26 giugno, il senatore e segretario nazionale del partito Gianluigi Paragone ha conferito l’incarico politico di Coordinatore Regionale del Lazio al Senatore William De Vecchis.

“Nel complimentarci per l’importante incarico che gli è stato conferito, – dichiara il partito – estendiamo al nuovo Coordinatore i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il partito”.

(Il Faro online)

