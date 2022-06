Pomezia: la vice Sindaco incontra il nuovo Presidente Apa Mario Sante Belli

Pomezia – La vice Sindaco Simona Morcellini ha incontrato il nuovo Presidente dell’Apa, l’Associazione Pomezia Albergatori, Mario Sante Belli.

“Con oltre 2000 posti letto giornalieri, due musei, il mare e gli sport acquatici, le bellezze boschive della Sughereta, due parchi di divertimento, un outlet e la vicinanza a Roma e a due importanti hub aereoportuali internazionali, Pomezia rappresenta una meta d’ eccellenza dal punto di vista turistico. – dichiara la Vice Sindaco Simona Morcellini – Centrale in questi anni è stata la collaborazione con gli albergatori, una sinergia che ha contribuito in maniera determinante al grande lavoro di stesura del piano di marketing turistico e territoriale della città e del progetto di una Dmo turistica”.

“Con molto piacere – aggiunge Mario Sante Belli – ho incontrato la vice Sindaco Simona Morcellini e alcuni membri dello staff del sindaco. In tale occasione abbiamo avuto modo di scambiarci dei brevi propositi per la continuazione della collaborazione tra l’Associazione Albergatori di Pomezia e l’Amministrazione comunale. Ringrazio soprattutto la dottoressa Morcellini per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro settore, in questo momento di particolare difficoltà. Sono certo che l’interesse di tutti noi è migliorare e far crescere il nostro territorio.”

Nel dare il benvenuto e augurare buon lavoro al neo Presidente Mario Sante Belli, l’Amministrazione comunale ringrazia il Presidente uscente Alessandro Mazzieri per il grande contributo professionale e umano profuso in questi anni.

