“Progetti del Cuore” tocca anche Fondi: venerdì cerimonia in Comune con Annalisa Minetti

Fondi – Grazie alla grande sensibilità dei privati e all’iniziativa nazionale, il prossimo primo luglio sarà affidato alla Croce Rossa, in comodato d’uso gratuito, un Fiat Doblò che potrà essere utilizzato per il trasporto di disabili e altre iniziative associative

C’è anche Fondi tra le città che stanno collaborando con i “Progetti del Cuore”, promossi allo scopo di aiutare le persone bisognose di ogni comunità.

Attraverso l’impegno dell’associazione nazionale, il comitato di Fondi della Croce Rossa disporrà di un Fiat Doblò che verrà consegnato in comodato d’uso gratuito. Il mezzo resterà a disposizione del sodalizio per tutte le attività associative come trasporto disabili o altri servizi assistenziali già attivi. Potranno beneficiare del dono, rivolgendosi direttamente alla Cri di Fondi, tutte quelle persone che si trovano in difficoltà per quanto riguarda il contesto della mobilità. La cerimonia di donazione si terrà venerdì 1° luglio, alle 11:00, presso l’aula consiliare del Comune di Fondi “Luigi Einaudi”. All’evento, oltre alla testimonial della campagna “Progetti del Cuore” Annalisa Minetti, saranno presenti la presidente del comitato di Fondi della Croce Rossa Arianna Carnevale, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino e tutte le attività locali che, con donazioni, hanno reso possibile il progetto.

“La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile verso chi ha bisogno – commenta la testimonial Minetti – con questa iniziativa si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili. Quello che mi ha spinto verso “I Progetti del Cuore” è senz’altro la vocazione di iniziative come questa. Voler contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”.

Le aziende che hanno aderito, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, hanno potuto sostenere e aiutare, grazie a questo progetto, i membri più fragili della comunità.

