Santi Pietro e Paolo, il Papa: “Tutti trovino a Roma un’accoglienza degna della sua bellezza”

Città del Vaticano – “In questa festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, patroni principali di Roma, formulo i miei auguri ai romani e a quanti soggiornano in questa città, auspicando che tutti possano trovare in essa un’accoglienza decorosa e degna della sua bellezza. Roma è bella!”. Questi gli auguri che Papa Francesco ha rivolto a tutti i romani al termine dell’Angelus pregato in occasione della Solennità dei santi protettori dell’Urbe.

Francesco ha poi espresso dolore per i tanti incendi che in questi giorni hanno devastato Roma: “Sono scoppiati diversi roghi, favoriti dalle temperature molto alte, mentre in tanti luoghi la siccità rappresenta ormai un problema grave, che sta causando seri danni alle attività produttive e all’ambiente. Auspico che si attuino le misure necessarie a fronteggiare queste urgenze e a prevenire le emergenze future. Tutto questo deve farci riflettere sulla tutela del creato, che è responsabilità nostra, di ciascuno di noi. Non è una moda, è una responsabilità: il futuro della terra è nelle nostre mani e con le nostre decisioni!”.

Il Pontefice ha poi anche rinnovato la sua “gratitudine alla delegazione del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli inviata da sua santità Bartolomeo, caro fratello”, e ha inviato “a lui un cordiale e fraterno saluto”. Infine ha salutato “con affetto i pellegrini venuti per festeggiare gli arcivescovi metropoliti per i quali stamattina ho benedetto i palli”.

