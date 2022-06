Stefano Calandra: “Ennesima tragedia in spiaggia, Passoscuro paga l’assenza di presidi sanitari d’urgenza”

Fiumicino – “Oggi piangiamo ancora una vittima in spiaggia: è intollerabile. Un uomo si è sentito male nel primo pomeriggio, ma i soccorsi non hanno potuto fare più di tanto (leggi qui). Seppur intervenuti con grande professionalità, partono da troppo lontano e spesso si trovano davanti al fatto compiuto. Sarebbe servita un’ambulanza e un posto di primo soccorso abilitato ad intervenire, ma Passoscuro non ha nulla”. A parlare è Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino.

“E’ inaccettabile questo abbandono. E pensare che 30 anni fa a Passoscuro avevamo un presidio, in via Torralba. Siamo andati indietro invece che in avanti. Passoscuro non merita questo trattamento, e andare al mare deve essere un momento di gioia e rilassamento, non una scommessa con la morte.

Una parziale soluzione – prosegue Calandra – potrebbe essere quella di avere delle moto d’acqua mediche pronte ad intervenire in questo tratto di costa, così come accade nella riviera romagnola. Non basta usare i pattìni degli operatori di salvataggio, servono mezzi più efficaci e personale medico. Gli stabilimenti sono pronti a mettere in campo una piccola rimessa in acqua, con le boe a corridoio, per permettere il passaggio di questo tipo di mezzi di soccorso”.

