Tragedia a Passoscuro: salva il figlio che stava annegando e muore

Fiumicino – Tragedia sul litorale romano, dove un 40enne è morto nel tentativo di salvare il figlio che stava annegando in mare. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, nelle ore più calde. Il papà, accorgendosi che il figlio rischiava di annegare, trascinato al largo dalla corrente, si è tuffato in acqua e ha raggiunto il ragazzo. Portato a riva, la tragedia: per cause accora da accertare, dopo essere riuscito a salvarlo, ha perso le forze ed è morto. Non si sa ancora se affogato o per un malore. Sul posto è arrivata anche l’eliambulanza ma non c’era più niente da fare.

In aggiornamento…

