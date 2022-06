Vertice Nato, l’annuncio di Biden: “Altre difese aeree statunitensi in Italia e Germania”

Madrid – Gli Stati Uniti dispiegheranno “difese aree aggiuntive e altre capacità in Germania e Italia”. Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden, parlando del rafforzamento della presenza militare statunitense in Europa in un breve incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, prima dell’inizio del summit di Madrid.

“Oggi annuncio che gli Stati Uniti miglioreranno la loro postura di difesa in Europa per rafforzare la nostra sicurezza e rispondere alle sfide”, ha detto Biden. “All’inizio dell’anno abbiamo inviato altri 20mila soldati in Europa per rafforzare l’Alleanza e per rispondere ai movimenti della Russia – ha ricordato, leggendo da un foglietto di appunti – Continueremo a rafforzare questa postura in consultazione con i nostri alleati”.

“Qui in Spagna lavoreremo con il nostro alleato per aumentare i cacciatorpedinieri che abbiamo nella base navale di Rota, che passeranno da quattro a sei – ha annunciato Biden – In Polonia creeremo una sede per rafforzare la nostra collaborazione con la Nato. Avremo una brigata a rotazione di tremila soldati e altri tremila anche in Romania, manderemo due squadroni nel Regno Unito e difese aree addizionali e altre capacità in Germania e Italia”.

“La Nato – ha sottolineato il presidente Usa – è più necessaria che mai, per questo voglio ringraziare Jens (Stoltenberg) per il suo lavoro per rafforzare l’Alleanza”.

Soddisfazione è stata infatti ribadita da Biden per il via libera all’ingresso di Svezia e la Finlandia nell’Alleanza atlantica: “La Nato sarà più forte e sicura”, ha scandito il presidente degli Stati Uniti in dichiarazioni con il segretario Stoltenberg. (fonte Adnkronos)