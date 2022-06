Calcio, gli anticipi e i posticipi della Serie A: il calendario

Milano – Sarà la partita Milan-Udinese ad aprire il 13 agosto, come anticipo, la prima giornata della Serie A 2022-2023. La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari delle prime 5 giornate del campionato di Serie A 2022/2023. I rossoneri scenderanno in campo sabato 13 agosto alle 18.30 a San Siro contro l’Udinese, lo stesso giorno l’Inter giocherà a Lecce alle 20.45, mentre la Juventus giocherà contro il Sassuolo nel Monday night di Ferragosto.

Questi anticipi e posticipi delle prime 5 giornate.

Prima giornata (da sabato 13 agosto a lunedì 15 agosto): Milan-Udinese, sabato 13 ore 18.30; Sampdoria-Atalanta, sabato 13 ore 18.30; Lecce-Inter, sabato 13 ore 20.45; Monza-Torino, sabato 13 ore 20.45; Fiorentina-Cremonese, domenica 14 ore 18.30; Lazio-Bologna, domenica 14 ore 18.30 ; Spezia-Empoli, domenica 14 ore 20.45; Salernitana-Roma, domenica 14 ore 20.45; Hellas Verona-Napoli, lunedì 15 ore 18.30; Juventus-Sassuolo, lunedì 15 ore 20.45.

Seconda giornata (da sabato 20 agosto a lunedì 22 agosto): Torino-Lazio, sabato 20 ore 18.30; Udinese-Salernitana, sabato 20 ore 18.30; Inter-Spezia, sabato 20 ore 20.45; Sassuolo-Lecce, sabato 20 ore 20.45; Empoli-Fiorentina, domenica 21 ore 18.30; Napoli-Monza, domenica 21 ore 18.30; Atalanta-Milan, domenica 21 ore 20.45; Bologna-Hellas Verona, domenica 21 ore 20.45; Roma-Cremonese, lunedì 22 ore 18.30; Sampdoria-Juventus, lunedì 22 ore 20.45.

Quinta giornata (da sabato 3 settembre a lunedì 5 settembre): Fiorentina-Juventus, sabato 3 ore 15.00; Milan-Inter, sabato 3 ore 18.00; Lazio-Napoli, sabato 3 ore 20.45; Cremonese-Sassuolo, domenica 4 ore 12.30; Spezia-Bologna, domenica 4 ore 15.00; Hellas Verona-Sampdoria, domenica 4 ore 18.00; Udinese-Roma, domenica 4 ore 20.45; Monza-Atalanta, lunedì 5 ore 18.30; Salernitana-Empoli, lunedì 5 ore 18.30; Torino-Lecce, lunedì 5 ore 20.45. (Adnkronos)(foto@ACMilan-Twitter)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.