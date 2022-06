Cani bagnini in azione sul litorale laziale: ecco dove da Montalto a Sperlonga

Estate 2022, da Montalto di Castro a Sperlonga, ecco le spiagge sul litorale del Lazio e di Roma “sorvegliate speciali” dai bagnini a quattro zampe.

La stagione estiva della Scuola Italiana Cani Salvataggio riparte il prossimo week end del 2 e 3 luglio e proseguirà fino a fine agosto per aumentare il livello della sicurezza in mare e sulla spiaggia.

Rinnovata anche quest’anno la storica collaborazione con il Comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Le postazioni delle Unità Cinofile in ausilio e affiancamento ai presidi di sicurezza balneare tradizionali saranno tre: due sul litorale di Montalto e una sulla spiaggia di Pescia Romana.

Confermata anche la presenza della Scuola Italiana Cani Salvataggio sulla spiaggia del Camping Riva dei Tarquini a Tarquinia, dove i nostri amici a quattro zampe sono ormai di casa.

Debutto sul litorale a nord di Ladispoli: grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, le nostre task force a sei zampe sorveglieranno la spiaggia del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, un’area naturale protetta, una delle ultime aree palustri del litorale laziale, importante habitat naturale per l’avifauna migratoria. Nel periodo estivo particolarmente affollata di bagnanti, il presidio Sics sarà fondamentale per la sicurezza in mare.

Per quanto riguarda il mare di Roma, i cani bagnini arrivano a Fregene, sulla spiaggia libera accanto al Singita Miracle Beach. Grazie alla nuova collaborazione con la struttura balneare, le nostre Unità Cinofile affiancheranno le tradizionali postazioni di sicurezza per assicurare un’estate serena.

Fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, in sinergia con Protezione Civile e Guardia Costiera, è stata confermata per il terzo anno consecutivo la postazione di Sperlonga, sulla Spiaggia dell’Angolo di Sperlonga, uno dei tratti più suggestivi della costa laziale, tra il Porto turistico e la Grotta di Tiberio. La presenza delle Unità Cinofile Sics, la scorsa estate ha consentito di effettuare un incredibile salvataggio di 14 persone, di cui otto bagnini, che si trovavano in difficoltà a 100 metri dalla riva.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.