Coppa del Mondo di skateboard, Asia Lanzi non accede ai quarti

From Rome to Paris. Sarà una fortuita coincidenza ma proprio nel giorno dei Santi patroni romani Pietro e Paolo, si festeggia anche nello skatepark all’interno del parco del Colle Oppio antistante il Colosseo, dove oggi si è entrati nel vivo del World Street Skateboarding Rome 2022, la grande kermesse internazionale che ha portato nel cuore pulsante della città eterna, i migliori atleti mondiali per la prova che apre alle qualifiche olimpiche verso Parigi 2024.

Oggi per le qualificazioni femminili l’attesa era tanta, e gli occhi dei tanti appassionati italiani che, sfidando la canicola, erano presenti sulle tribune, erano tutti puntati sulla nostra Asia Lanzi che, ricordiamo, l’estate scorsa aveva conquistato un ottimo 14° piazzamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Gli addetti ai lavori sapevano che il lungo e ancora fresco infortunio al crociato che ha tenuto ferma l’atleta emiliana per diversi mesi avrebbe condizionato la sua gara, ma Asia stringendo i denti non ha voluto tradire il pubblico romano che l’aveva sostenuta nella cavalcata con cui ai mondiali 2021 del Foro Italico aveva strappato in extremis il passi per Tokyo 2020.

Nella prima delle due run l’azzurra sembra partire bene, ma scrutando il neo Commissario Tecnico dello Street Skateboarding Mattia Restante, si intuiva che per Asia, in una condizione fisica non ancora ottimale, sarebbe stato molto difficile poter ripetere il risultato dello scorso anno.

Per lei, purtroppo, il World Street Skateboarding Rome 2022 finisce qua e, visto come sono cresciute le altre atlete, durante l’estate dovrà lavorare intensamente per il prossimo mondiale che si terrà ad ottobre in Brasile.

Oggi sarà la volta degli uomini ed abbiamo visto i nostri tre giovanissimi moschettieri Agustin Lautaro Aquila, Giuseppe Cola e Andres Martin Gramaglia Fusconi molto agguerriti e desiderosi di fare bene in questa che per loro è la prima grande vetrina internazionale. Obiettivo quarti di finale con il sogno non impossibile della semifinale!

Questo il programma

Giovedì 30 giugno

Qualificazioni aperte maschili – 08:45 – 19:05

Venerdì 1 luglio

Quarti di finale femminili – 10:20 – 13:05

Quarti di finale maschili – 15:55 – 18:40

Sabato 2 luglio

Semifinali femminili – 16:30 – 19:05

Semifinali maschili – 19:30 – 22:05

Domenica 3 luglio

Finali femminili – 19:00 – 20:15

Finali maschili – 21:00 – 22:15

Cerimonie di premiazione – 22:30 – 23:00

(fisr.it)

Foto by Norma Ibarra

