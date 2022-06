Fiumicino – E’ stato identificato dai Carabinieri della Stazione di Passoscuro il piromane che avrebbe dato fuoco a sterpaglie e macchia mediterranea. L’uomo sarebbe l’autore di almeno 4 principi d’incendio, avvenuti nei giorni scorsi, in proprietà private, per svariate centinaia di metri quadrati. I roghi, tutti domati dai proprietari dei fondi, prontamente intervenuti, sono tutti divampanti in un’area agreste sita in via San Carlo a Palidoro. Al termine di accurati accertamenti effettuati dagli uomini dell’Arma, che hanno anche raccolto diverse testimonianze, l’uomo, un 30enne già noto ai Militari, è stato individuato e denunciato per il reato di “incendio continuato”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

