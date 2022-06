Giochi del Mediterraneo, lotta: l’Italia chiude con sei medaglie

Orano – La lotta chiude i Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 con le finali della femminile e con due medaglie targate Enrica Rinaldi e Dalma Caneva, la prima d’argento e la seconda di bronzo! Il bottino finale italiano è, dunque, di 6 medaglie totali, tra cui, oltre a quelle femminili, anche due argenti, uno con Abraham Conyedo e l’altro con Mirco Minguzzi, e due bronzi con Leon Rivalta e Morris Studd.

Enrica Rinaldi, bronzo agli ultimi Europei Senior di marzo, ha affrontato nella finalissima dei 76 kg l’esperta turca Yasemin Adar Yigit (bronzo olimpico 2020 e campionessa del mondo nel 2017), contro la quale si è purtroppo arresa sul risultato di TOT, salendo infine sul secondo gradino del podio. Un altro grande risultato per l’azzurra che sta dimostrando grande costanza.

Dalma Caneva, nella categoria dei 68 kg che l’ha vista argento europeo a Roma 2020 e bronzo 2021 a Varsavia, ha sfidato la tunisina Jlassi ed ha fatto una grandissima prestazione andando prima sul 5-0 e poi mettendo definitivamente fine all’incontro schienando l’avversario quando mancavano oltre 2 minuti alla fine dell’incontro.

Le ultime due finaliste azzurre erano Emanuela Liuzzi e Carmen Di Dio. Nella finale per il bronzo dei 50 kg, Emanuela è stata sconfitta dalla tunisina Hamdi 4-2. Come lei, anche Carmen Di Dio, impegnata nella finalina dei 53 kg ha perso con l’egiziana Mohamed 6-3, dopo aver vinto questa mattina i ripescaggi.

Ecco le parole del direttore tecnico nazionale GR/SL/F Salvatore Avanzato: “Ci siamo presentati a questi giochi nella consapevolezza di avere una squadra forte e competitiva. Ma i risultati hanno superato i nostri pronostici, torniamo a casa con un bottino di sei medaglie. Questo risultato dimostra che lo staff sta lavorando nella direzione giusta e ci incoraggia a lavorare ancora di più per raggiungere nuovi traguardi. Gli ottimi risultati ottenuti all’ultimo Europeo e questi Giochi ci fanno sperare in una buona prestazione anche al Campionato del Mondo che si svolgerà a Settembre in Serbia”.

Vi ricordiamo che, nel frattempo, al PalaPellicone sono in scena i Campionati Europei U20 di lotta libera maschile e femminile e di lotta greco romana. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

