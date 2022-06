Al via i lavori alla metro A: chiuderà alle 21. Ecco in quali giorni

Roma – Inizieranno lunedì 4 luglio i lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria della linea A della metropolitana. Durante i lavori, la cui durata è prevista in 18 mesi, sarà integralmente ristrutturata l’infrastruttura nella tratta storica Ottaviano-Anagnina con la sostituzione di binari, scambi e massicciata.

I lavori partiranno alle ore 21 e saranno sospesi il venerdì e il sabato per ridurre i disagi, impattare il meno possibile su giorni e fasce di punta ed evitare l’interruzione completa. Per garantire tutte queste accortezze, il calendario dei lavori si articola su 18 mesi di attività di cantiere.

Quando, dalla domenica al giovedì, il servizio sarà interrotto, alle ore 21 partiranno le ultime corse metro dai capolinea di Anagnina e Battistini. Qualche minuto prima dell’orario dell’interruzione e sino alle ore 23.30, sarà attivato un servizio di bus navetta denominato bus MA. Nelle sere del venerdì e del sabato, l’orario della metro A è invariato – ultime corse ore 1.30. utilizzeremo sino a 76 bus in base al periodo e alla fascia oraria

Il servizio navetta è attivo dalle ore 20.45 alle ore 23.30 e serve l’intero percorso della metro A. Per motivi di viabilità, il servizio sostitutivo non transita dalla stazione Spagna. In alternativa è possibile recarsi a piazza Barberini o, utilizzando i percorsi pedonali del parcheggio di Villa Borghese, in via Veneto dove sono state collocate due fermate del bus navetta.

Nei dettagli, in direzione nord, i bus del servizio sostitutivo percorreranno la tratta Anagnina-Battistini, effettueranno una fermata per poi tornare verso Cornelia ed effettuare capolinea. In direzione Anagnina la linea bus MA partirà da Cornelia.

