Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Passata la perturbazione di origine atlantica che nel corso di mercoledì abbandonerà definitivamente il Nordest, l’anticiclone africano tornerà a rinforzare anche sulle nostre regioni settentrionali e il tempo da giovedì si mostrerà più stabile, a parte un po’ di variabilità diurna sulle aree alpine. Le temperature torneranno ad aumentare al Centro-Nord e Sardegna, mentre perderanno temporaneamente alcuni gradi al Sud, pur in un contesto termico caratterizzato da temperature sempre molto elevate. Nella giornata di venerdì dal Nord Atlantico una saccatura cercherà di inviare un nuovo impulso di instabilità verso le regioni settentrionali, ostacolato però dall’anticiclone. Ne conseguirà una giornata comunque a tratti instabile e temporalesca sulle Alpi con locali sconfinamenti dei fenomeni alle alte pianure, mentre sul resto d’Italia continuerà a splendere il sole con temperature in aumento e caldo anche molto intenso su parte del Sud.

METEO GIOVEDI’. Condizioni inizialmente soleggiate su quasi tutta Italia, salvo un po’ di variabilità sull’arco alpino. Nel pomeriggio sarà proprio sulle Alpi che si attiveranno alcuni rovesci o temporali che sul settore occidentale si protrarranno fino a sera, sconfinando localmente alle pianure dell’alto Piemonte. Sul resto d’Italia tempo in prevalenza soleggiato, con poche nubi ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime fino a 34/35°C al Nordest, 35/36°C sulle interne tirreniche, 36/37°C in Sardegna, punte di 38/39°C su Materano e Sicilia interna.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: alta pressione ben presente sul Paese e su Toscana, Umbria e Lazio, anzi prevista in ulteriore graduale rinforzo nelle successive 48 ore. Essa garantirà tempo stabile e soleggiato con valori massimi previsti in nuovo aumento fin verso i 34-36°C nelle pianure interne, localmente sui 37-38°C su ternano e Valle del Tevere. Locali foschie o banchi di nubi basse al primo amttino tra pisano, Valdarno inferiore, lucchesia, alto senese, Valli aretine e isolatamente Umbria nord-occidentale. Venti a regime di brezza termica. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Giornata di martedì 28 giugno ancora tanto calda, specie tra Umbria e Lazio, con punte di 37-40°C tra Ternano, Valle del Tevere, Agro Romano e Piana del Liri; oltre al caldo, avremo condizioni di afa elevata specie tra tardo pomeriggio e tarda notte lungo le aree costiere, sub-costiere nonché nei grandi centri urbanizzati. La giornata sarà caratterizzata dal transito di velature o da cieli giallastri per pulviscolo Sahariano in sospensione; più nubi con qualche piovasco sabbiato in Toscana (veloci temporali serali su Lunigiana, Versilia e Lucchesia). Valori di temperatura più bassi sulla Toscana, complice la nuvolosità compatta ed il transito di umide correnti atlantiche. Segue un mercoledì caratterizzato tra notte e mattino dalla presenza di nuvolosità medio-bassa su Toscana, Umbria e Lazio centro-occidentale, con possibilità per qualche locale nebbia lungo le aree costiere del Lazio centro-meridionale; nubi in successivo rapido dissolvimento. Clima più sopportabile, con temperature in calo seppur i valori nell’entroterra si manterranno ancora alti. Soleggiato nei giorni a seguire, con nuovo forte aumento delle temperature nel weekend; valori sin verso i 37-39°C nell’entroterra.

(Fonte: 3B Meteo)

