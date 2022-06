Omicidio Willy, i pm: “I fratelli Bianchi hanno dato sfogo a un impulso violento senza motivo”

Il deposito delle repliche dei Pm di Velletri sull’omicidio di Willy, per il processo a carico dei fratelli Bianchi evidenziano: “Un impulso violento messo in atto senza motivo”.

La sentenza della Corte di Assise di Frosinone è attesa il 4 luglio prossimo e per Gabriele e Marco Bianchi i Pm hanno chiesto l’ergastolo, mentre per Francesco Belleggia e Mario Pincarelli la condanna a 24 anni di reclusione.

Ed è stata la pubblica accusa nel ricostruire i tragici fatti della notte del 6 settembre del 2020 che portarono alla morte dei Willy Duarte Monteiro a evidenziare come “non vi fosse alcun elemento per giustificare una condotta di quel tipo… quella discussione nata fuori a un locale come pretesto per aggredire”.

Per l’accusa, di fatto, non esiste un movente per quanto accaduto a Willy. “Il movente della condotta è da ritenersi così banale, da rendere del tutto spropositata l’azione aggressiva con esiti letali”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

