“Sul lettino di telline a Terracina”, ma il videoclip di Carl Brave e Noemi è girato a Nettuno

Sole, mare, due giovani artisti della musica italiana… ed è subito tormentone: dopo il clamoroso successo di “Makumba” con cui i due cantanti hanno dominato le classifiche dell’estate 2021, Carl Brave e Noemi hanno deciso di duettare di nuovo con il singolo “Hula-Hoop”.

I due sono pronti a scalare le vette con questa nuova canzone estiva che cita Terracina, ma il cui videoclip è stato girato a Nettuno: “Sul lettino di telline a Terracina“, si legge nel testo, eppure il video è ambientato interamente a Nettuno, in particolare sulle spiagge, ma non manca qualche visuale del resto della città.

(Video – Youtube @Carl Brave)

(Il Faro online)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.