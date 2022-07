Fiumicino – Di seguito riportiamo la lettera inviata ai residenti di Fiumicino sul “perché” l’inaugurazione del cantiere per l’Auditorium del Mare sarà seguita da una festa con tanto di salsicciata:

Carissima, carissimo,

lunedì 4 luglio inaugureremo il cantiere che darà vita all’Auditorium del mare, il primo di Fiumicino, il più grande del litorale laziale.

Vogliamo che sia un giorno di festa per la città. Un giorno in cui condividere le tante iniziative che ci saranno e che stiamo raccontando in questi giorni. E vogliamo che diventi anche un’occasione per vedere l’ex Centrale Enel e raccontare, a chi vorrà esserci, insieme alle altre autorità presenti, i passaggi decisivi che con tanto impegno e spirito di collaborazione tra le istituzioni hanno portato fino a questo traguardo, necessario per arrivare al compimento dell’opera.

Qualcuno ci ha chiesto il motivo per cui abbiamo deciso di festeggiare l’inizio dei lavori. La risposta è facile. Crediamo sia importante, in primis, coinvolgere tutta la cittadinanza nei momenti decisivi che porteranno alla realizzazione di una struttura che non ha precedenti nel nostro territorio. Quando si raggiungono step determinanti che porteranno a godere di una risorsa preziosissima come l’Auditorium del mare, ne giova tutta la comunità. Condividere la gioia di questi momenti con le cittadine e i cittadini la gioia di questi momenti è anche l’occasione per raccontare i passaggi successivi, per rendere ognuno partecipe del cambiamento della città.

Riuscire ad accedere nell’agosto 2015 al bando periferie, sbloccare i fondi nell’autunno del 2018, aprire la procedura di gara già la scorsa estate e poter inaugurare il cantiere il prossimo lunedì sono traguardi di cui andiamo orgogliosi perché rappresentano il successo di tutti: dell’amministrazione, degli uffici coinvolti ma soprattutto di tutta la cittadinanza.

Sarà il luogo della cultura, della musica, del teatro. Un posto dove potersi incontrare e stare insieme soprattutto per tante ragazze e ragazzi, una risorsa polifunzionale per le realtà del territorio, e ovviamente una grande opportunità occupazionale. E sarà, anche, il primo passo per la nascita della Città della Cultura: anche di questo vi racconteremo lunedì.

Lo inaugureremo con un evento che sarà aperto e chiuso da musica dal vivo di band di Fiumicino, perché è anche per loro che abbiamo immaginato questo posto. Ne parleremo il 4 luglio a partire dalle 18 all’ex Centrale Enel.

Vi aspettiamo tutte e tutti.

Ezio Di Genesio Pagliuca,

Vicesindaco di Fiumicino

