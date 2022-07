Giochi del Mediterraneo, atletica: Epis è oro nella mezza maratona

Orano – La mattina ha l’oro in bocca recita un vecchio proverbio ai Giochi del Mediterraneo. Giovanna Epis ha voluto provare e nella prima gara della giornata ha subito messo la medaglia d’oro nella mezza maratona tra i denti. Non è stata una impresa facile però. Le hanno dato battaglia cinque agguerrite avversarie fino agli ultimi chilometri. Le marocchine Quallouj ed El Moukim, poi giunte seconda e terza, la turca Erdogan e la francese Sieracki.

L’azzurra però ha condotto la gara con grande lucidità rimanendo defilata nel gruppetto di testa fino a quando ha capito che poteva osare. E a quel punto solo Hanane Quallouj ha saputo resisterle anche se per qualche centinaio di metri poi l’ingresso dello stadio è avvenuto già con buon margine di distacco tra le due.

Un finale trionfante con Giovanna che ha stretto si i denti fino alla fine ma con la medaglia d’oro in bocca.

Questo il podio: Giovanna 1. Epis 1:13.47; 2. Hananne Quallouj (MAR) 1:13.53; 3. Rkia El Moukim (MAR).

(coni.it)

