Giochi del Mediterraneo, pesi: Giulia Imperio doppio oro in pedana

Giulia Imperio solleva un mondo. Con soli 49 kg di peso l’azzurra ha alzato 83 kg nello strappo e 97 nello slancio vincendo la medaglia d’oro in entrambe le competizioni. Con una sicurezza quasi glaciale in pedana Giulia ha messo a tacere ogni velleità delle sue avversarie che hanno tentato di starle alla pari ma senza riuscirci.

Nello slancio poi ha tentato di superarsi chiamando l’alzata a 102 kg riuscita solo a metà. Peccato ma sicuramente ci proverà ancora. Al secondo posto nello slancio la spagnola Hernandez (96 kg.), terza si è classificata la turca Erdogan (95 kg). (coni.it)(foto@coni.it)

