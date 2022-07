Giochi del Mediterraneo, volley: l’Italdonne in semifinale con la Spagna

Orano – Con la bella vittoria ottenuta contro la Croazia la Nazionale femminile di pallavolo ha conquistato l’accesso alle semifinali dei Giochi del Mediterraneo in corso a Orano in Algeria.

Domani pomeriggio alle 14 (l’orario potrebbe subire variazioni) in semifinale le azzurre incroceranno nuovamente la Spagna, già battuto per 3-0 nella gara d’esordio della competizione. Nel corso della giornata di oggi l’Italia, guidata dal tecnico Luca Pieragnoli, sosterrà una seduta di allenamento per prendere confidenza con il campo del Palais Sports Hammou Boutlélis, dove fin ora si è tenuta la competizione maschile e che da domani ospiterà anche le semifinali e finali femminili.

Nella fase eliminatoria di questa 19esima edizione dei Giochi del Mediterraneo le azzurre hanno conquistato due vittorie, contro Spagna (3-0) e Algeria (3-0), e subito una sconfitta con la Turchia (3-1). Ai quarti l’Italia ha superato la Croazia (3-0) conquistando così un posto tra le migliori quattro della manifestazione.

Meno brillante il percorso della Spagna, del ct Pascual Saurin Cutillas, che nella fase eliminatoria ha perso i match disputati contro Italia (3-0) e Turchia (3-1) e ottenuto una sola vittoria contro l’Algeria (3-0). Ieri, ai quarti, le iberiche si sono imposte sulla Grecia (3-0) conquistando così l’accesso alle semifinali.

(federvolley.it)

