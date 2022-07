Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone africano sta tornando a rinforzare sulle nostre regioni settentrionali, dopo gli ultimi forti temporali di ieri al Nordest, e il tempo si mostra più stabile oggi, giovedì, a parte qualche rovescio o temporale sui settori alpini. Le temperature torneranno ad aumentare al Centro-Nord e Sardegna, mentre perderanno temporaneamente alcuni gradi al Sud, pur in un contesto termico caratterizzato da valori sempre molto elevati. Nel corso di venerdì una saccatura nord atlantica cercherà di inviare un impulso di instabilità verso le regioni settentrionali, ostacolato però dall’anticiclone. Ne conseguirà una giornata comunque a tratti instabile e temporalesca sulle Alpi con locali sconfinamenti dei fenomeni alle alte pianure, mentre sul resto d’Italia continuerà a splendere il sole con temperature in aumento e caldo molto intenso su parte del Centro-Sud.

METEO VENERDI’. Qualche temporale nella notte e al mattino sulle Alpi occidentali, specie su alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale, altrove giornata inizialmente soleggiata o soltanto velata su Val Padana, Sardegna e Toscana, alcuni annuvolamenti in più lungo le Alpi. Dal pomeriggio-sera rovesci e temporali più organizzati si formeranno su gran parte dell’arco alpino, concentrandosi soprattutto sul settore centro-orientale, localmente anche di forte intensità e con locali sconfinamenti fino alle alle alte pianure lombardo-venete e friulane. Prevalgono cieli sereni sul resto d’Italia, al più velati sulle regioni meridionali. Temperature in ulteriore aumento salvo locali cali sulle Alpi, punte di 40°C e localmente oltre su Foggiano, Materano e Sicilia occidentale interna.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: alta pressione africana di nuovo in ulteriore rinforzo su Toscana, Umbria e Lazio, contestualmente ad un aumento ulteriore delle temperature massime con valori che tornano a toccare punte di 37-38°C nelle valli interne, specie Umbro-Laziali. Giornata caratterizzata da cielo sereno o al più da una parenetsi di nubi alte in transito da SE Toscana verso Umbria e Marche. Venti a regime di brezza a tratti moderati. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Commento del previsore Lazio

Ci attendono condizioni perlopiù soleggiate, eccezion fatta quel qualche innocua velatura e qualche banco di nubi basse al primo mattino sulla Toscana centrale e valliva; temperature estive con punte di 33-35°C. E’ previsto però un nuovo forte aumento delle temperature tra sabato 2 luglio e primissimi giorni della nuova settimana, con valori massimi sin verso i 38-40°C nell’entroterra (isolatamente superiori nelle vallate più soggette come Valle del Tevere, Valle dell’Aniene e Piana del Liri). Disagio fisiologico e afa serale in netto aumento su coste, sub-coste e grandi Centri urbanizzati; prestare quindi attenzione! Qualcosa potrebbe cambiare dopo il 7 luglio, con temperature verso le medie stagionali (senza eccessi quindi) e locali note instabili nel pomeriggio sull’entroterra.

