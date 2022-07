Sport e turismo, Caliendo: “Venite, Ostia non invidia nulla alla Versilia o alla Riviera Romagnola”

Ostia – Un ricco periodo di eventi a Ostia. Sport, musica, cultura che sono attrazioni per gli abitanti del territorio, come per i tantissimi turisti che da fuori Roma vengono a trascorrere giornate di sole e di relax. Sono giorni di eventi e di impegni per gli organizzatori e per i partecipanti quindi, soprattutto nel week end odierno. Ne ha parlato l’assessore al turismo del X Municipio Antonio Caliendo. In occasione dei Campionati Italiani di beach tennis in svolgimento allo stabilimento La Pinetina e l’Hibiscus, Caliendo è stato presente, premiando gli atleti e assistendo alle gare.

Nel pomeriggio di oggi tante sono state le emozioni nei campi di sabbia lidensi per gli oltre 500 iscritti arrivati da tutta Italia. Sono palcoscenici importanti per Ostia lo sport, la cultura e le attrazioni turistiche. Soprattutto sport e turismo sono legati in doppio destino. In coincidenza del torneo nazionale di beach tennis, anche tantissimi altri nel territorio e sotto il caldo estivo lidense. Nelle stesse ore e fino a domenica, si svolgeranno anche gli Europei di lotta Under 20 al Pala Pellicone, il Trofeo Sis Roma di nuoto al Centro Federale Frecciarossa. Ma non solo c’è il concerto di RDS al Porto Turistico di Roma e diverse iniziative culturali tra cui ‘Non solo Libri’ a Piazza Anco Marzio. Riparte la vita nel X Municipio dopo lo stop dovuto al Covid allora e lo fa nell’ estate 2022.

“E’ importantissimo ospitare questi eventi – sottolinea Caliendo a Il Faro online – riteniamo che dopo la pandemia e quello che è avvenuto, ci sia bisogno di un momento di rinascita per questo territorio. Ostia è assolutamente lo spot per ospitare, non solo il mondo dello sport, ma anche realtà culturali e musicali. E’ un distretto sportivo naturale. Abbiamo la fortuna di avere punti di eccellenza tra i quali la Lega Navale e il Pala Pellicone. Oggi siamo qui ad ospitare gli Italiani di beach tennis, che per noi è un sogno che si realizza. E’ da tanto tempo che cerco di farli venire a Ostia, in quanto erano in altre sedi, finalmente ci siamo riusciti.. abbiamo poi la musica di RDS al Porto, al Pontile c’è Lorenzo Viani che espone i propri quadri .. stiamo cercando di dimostrare alla cittadinanza che Ostia può essere un luogo di cultura, di archeologia, di ambiente, di sport e tutto insieme fa da rilancio”.

Le criticità tuttavia esistono. E l’Assessore prosegue: “Sono le infrastrutture, per poter accedere al territorio. Proprio stasera Astral chiude il Ponte della Scafa a Fiumicino per manutenzione straordinaria. Abbiamo la Roma Lido che non gode di buona nomea, abbiamo le due consolari della Via del Mare e della Cristoforo Colombo che sono quello che sono.. quindi pecchiamo un po’ per le infrastrutture, che possono invece avere altri litorali italiani. Però abbiamo uno degli hub internazionale più grande che è l’Aeroporto da Vinci, una delle eccellenze europee come scalo, abbiamo Roma alle spalle – chiarisce – chi viene, oltre a giocare e a godersi il mare, può passare una bella giornata agli Scavi di Ostia Antica. Possiamo ospitare tantissimi luoghi eccezionali ed eventi”.

L’Assessore poi lancia un appello: “Come Amministrazione siamo aperti a tutti coloro che vogliono investire sul nostro litorale per dimostrare che non abbiamo nulla da invidiare alla Versilia e alla Riviera Romagnola. Venite, abbiamo tantissime bellezze”.

