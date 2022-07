Fiumicino, aperto il bando per partecipare a “Sport Lover”, il progetto regionale per gli over 65

Fiumicino – “Sono aperti i termini per partecipare al bando della Regione Lazio “Sport Lover”, progetto dedicato alle persone over 65″. Lo fa sapere l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fiumicino, Alessandra Colonna. “L’avviso pubblico è rivolto ad ASD/SSD, in partnership con i centri anziani, per promuovere lo sport nella fascia d’età over 65 attraverso corsi gratuiti – spiega Colonna -. Scopo del progetto è favorire il diritto allo sport in tutte le fasce d’età e incentivare l’inserimento di attività motorie, corsi e sport tra quelle previste dai centri anziani”.

“Invito le ASD e SSD del territorio a partecipare, insieme ai nostri centri anziani, a questa importante iniziativa che punta al benessere psico-fisco delle persone con più di 65 anni. Un aspetto spesso trascurato ma la cui importanza è stata sottolineata dalla pandemia in maniera inequivocabile”. “Per partecipare, bisogna iscriversi al portale https://www.sportesalute.eu/SPORTLOVER, dov’è possibile reperire anche tutte le informazioni utili come i requisiti, la documentazione necessaria e il tipo di progetti che si possono presentare” conclude l’assessora.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link