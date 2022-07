Isola Sacra, da Ater 450mila euro per rifare le fogne alle case del Villaggio Azzurro

Fiumicino – Ater ha stanziato 450mila euro per il rifacimento delle fogne alle case del Villaggio Azzurro di Isola Sacra. Una notizia attesa dai residenti che finalmente potranno vedere realizzati interventi non più rimandabili. “Il risultato si è ottenuto grazie al diretto interessamento dell’assessore regionale Massimiliano Valeriani, della consigliera regionale Califano, del direttore Ater Provincia di Roma Bussi e della nostra Amministrazione, in particolare del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca”, spiegano la presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Alessandra Vona, e il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, Stefano Calcaterra. “Ringraziamo tutti loro per aver portato un risultato concreto a quella che era una problematica che si trascinava da troppo tempo. Ora i residenti del Villaggio Azzurro possono tirare un sospiro di sollievo”, aggiungono gli esponenti dem.

