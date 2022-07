Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’alta pressione africana continua ad irrobustirsi e il tempo nel weekend risulterà stabile su praticamente tutta Italia. All’interno della cupola anticiclonica si intensificherà l’afflusso rovente di matrice subtropicale che culminerà al Sud, sulle due isole maggiori e sulle regioni tirreniche, con locali punte di 40°C ed oltre e afa alle stelle. Ci aspetta quindi un fine settimana rovente su molte regioni, con temperature un po’ meno elevate al Nord e sul medio Adriatico, dove comunque domenica il caldo sarà fastidioso e in Val Padana si potranno toccare punte di 36°C.

METEO SABATO 02 LUGLIO. Giornata generalmente soleggiata, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche annuvolamento in prossimità dell’arco alpino e sull’Appennino settentrionale e sottili velature in arrivo in Sardegna. Le temperature aumenteranno al Nord, sulle isole e sulle regioni tirreniche, mentre perderanno qualche grado sul medio-basso Adriatico. I valori più elevati si raggiungeranno sulle zone interne della Sicilia con punte di 40/42°C, ma temperature fino a 37/39°C sono attese sulle interne sarde e Materano, 36/38°C sulle interne tirreniche. Farà caldo anche di notte con temperature minime che sulla Val Padana e sulle regioni tirreniche faticheranno spesso a scendere sotto i 25°C, rendendo il clima molto afoso.

METEO DOMENICA 03 LUGLIO. Sarà un’altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata sull’Italia con le uniche eccezioni rappresentate da una lieve variabilità nel pomeriggio-sera sulle Alpi orientali, dove comparirà qualche rovescio o breve focolaio temporalesco, in particolare su Alpi Retiche e Alto Adige. Temperature in aumento al Centro-Nord, massime fino a 36/37°C sulla Val Padana centro-orientale, 37/39°C sulle centrali tirreniche, Materano e zone interne della Sicilia, fino a 38/40°C sulla Sardegna interna. Dopo il tramonto afa alle stelle sulla Val Padana e sulle zone costiere.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: anticiclone e sole dominano la scena, in un contesto climatico estremamente caldo, con temperature massime che torneranno a toccare i 37-39°C nell’entroterra specie tra Ternano e Valle del Tevere. Disagio fisiologico in progressivo aumento, specie nelle ore serali e notturne su coste e Metropoli. Venti a regime di brezza a tratti moderati. Mare poco mosso.

DOMENICA: l’alta pressione raggiunge un nuovo picco massimo su Toscana, Umbria e Lazio determinando una giornata estremamente calda con punte di 38-40°C nelle valli interne. Afa in netto aumento e che si farà pesante tra sera e notte specie nei grandi Centri urbanizzati e lungo le coste. Attenzione all’elevato disagio fisiologico! Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Ci attendono condizioni perlopiù soleggiate, eccezion fatta quel qualche innocua velatura e qualche banco di nubi basse al primo mattino sulla Toscana centrale e valliva; temperature estive con punte di 33-35°C. E’ previsto però un nuovo forte aumento delle temperature tra sabato 2 luglio e primissimi giorni della nuova settimana, con valori massimi sin verso i 38-40°C nell’entroterra (isolatamente superiori nelle vallate più soggette come Valle del Tevere, Valle dell’Aniene e Piana del Liri). Disagio fisiologico e afa serale in netto aumento su coste, sub-coste e grandi Centri urbanizzati; prestare quindi attenzione! Qualcosa potrebbe cambiare dopo il 7 luglio, con temperature verso le medie stagionali (senza eccessi quindi).

(Fonte: 3B Meteo)

