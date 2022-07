Roma, lite nel traffico degenera: scende dall’auto e stacca a morsi parte dell’orecchio al rivale

Roma – Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito questa notte in via del Plebiscito a Roma da un messicano di 20 anni che, con un morso, gli ha staccato parte di un orecchio.

Secondo quanto ricostruito l’aggressore, ubriaco, ha prima creato problemi alla viabilità rallentando il traffico e ha poi colpito con un pugno l’auto guidata dal 19enne. Il ragazzo, a qual punto, è sceso e ha chiesto spiegazioni. Il messicano ha prima chiesto scusa e mentre tentava di abbracciare il giovane, con un gesto rapido, lo ha morso all’orecchio staccandogli un lembo di cartilagine dal lobo.

La vittima è stata soccorsa e trasporta in codice giallo all’ospedale Santo Spirito. A bloccare l’aggressore sono stati i carabinieri del comando di Piazza Venezia che lo hanno arrestato con l’accusa di lesioni. (fonte: Adnkronos)

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

