Ostia – Saranno tante, nei prossimi mesi, le novità per il trasporto pubblico locale del decimo municipio. Ad annunciarle, nel corso di una conferenza stampa organizzata per sabato 2 luglio, è stato il consigliere municipale Leonardo Di Matteo, presidente della commissione Mobilità.

A renderle improrogabili, anche le condizioni della Roma-Lido. “Il lavoro di Di Matteo e della sua commissione è fondamentale, soprattutto in un momento in cui la linea è arrivata quasi ad un punto di non ritorno – ha esordito il minisindaco Mario Falconi -. Speriamo di avere una metro degna di questo nome nel giro di un paio d’anni, ma nel frattempo è necessario implementare il trasporto su gomma per attenuare i disagi dei cittadini”.

Tra le più importanti, l’attivazione della nuova linea 712, che collegherà i quartieri di Axa Malafede e di Giardino di Roma con l’Eur, e il ritorno dello 070 al suo vecchio tragitto (leggi qui).

La 712 avrà un capolinea in via Gioja, ad Axa Malafede, servendo le zone di via Usellini, via Menzio e Giardino di Roma, dove verranno attivate nuove fermate in via Marcello Mastroianni. Arriverà fino a viale America.

E ancora, i nuovi tragitti dello 014 (che fermerà in via Capitan Casella, vicino al Cpo), dello 065 (che servirà anche la scuola di via Francesco Cilea e proseguirà il servizio fino a mezzanotte) e dello 063 (che farà tappa anche davanti all’istituto Giovanni Paolo II).

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, il Municipio X ha assicurato che “farà di tutto perché il progetto si concretizzi tra fine luglio e inizio agosto”: “Gli atti formali noi li abbiamo terminati – ha chiarito -. Ora la palla sta al Campidoglio”.

A fare le spese di questa “rivoluzione” del trasporto pubblico del decimo municipio sarà, però, la linea 068, che sarà completamente eliminata. “E’ una linea prettamente estiva che arriva ai cancelli – ha spiegato Di Matteo -. Noi dobbiamo prima dare il servizio ordinario ai nostri cittadini e poi, se ne abbiamo la possibilità, pensare al resto”.

Presto – forse già la prossima settimana – dovrebbe poi andare in porto il piano di riorganizzazione dei capolinea della stazione di Lido Centro (leggi qui), dove, annuncia il consigliere, saranno realizzati anche degli spazi di sosta per motoveicoli, motocicli e biciclette.

“Questo – promette Di Matteo – sarà solamente l’inizio: abbiamo ancora tanto da lavorare”.

Tutte le novità

Le altre modifiche degli itinerari delle linee bus riguarderanno:

la linea 04/ , che sarà una linea circolare con capolinea alla stazione di Acilia dove, con il nuovo itinerario, effettuerà inversione di marcia all’altezza di Capelvenere per poi dirigersi direttamente in via Donati proseguendo il suo itinerario attuale, mentre da via Casini andrà direttamente alla stazione di Acilia, migliorando le attese in fermata dei cittadini;

, che sarà una linea circolare con capolinea alla stazione di Acilia dove, con il nuovo itinerario, effettuerà inversione di marcia all’altezza di Capelvenere per poi dirigersi direttamente in via Donati proseguendo il suo itinerario attuale, mentre da via Casini andrà direttamente alla stazione di Acilia, migliorando le attese in fermata dei cittadini; la linea 063 , che avrà una nuova fermata dinanzi alla scuola Giovanni Paolo II in via Ruspoli a Dragoncello, con maggiore sicurezza per gli alunni nel raggiungimento del plesso scolastico. Effettuerà anche una nuova fermata in direzione Bagnoletto in via Paschini e coprirà l’itinerario in via Patrasso e via Gabriel lasciato scoperto della modifica dello 04 barrato;

, che avrà una nuova fermata dinanzi alla scuola Giovanni Paolo II in via Ruspoli a Dragoncello, con maggiore sicurezza per gli alunni nel raggiungimento del plesso scolastico. Effettuerà anche una nuova fermata in direzione Bagnoletto in via Paschini e coprirà l’itinerario in via Patrasso e via Gabriel lasciato scoperto della modifica dello 04 barrato; la linea 08 proveniente dal capolinea Monti San Paolo avrà una nuova fermata denominata Romagnoli/Case Basse per i cittadini che, una volta arrivati alla stazione di Acilia, debbono dirigersi verso le proprie abitazioni;a

proveniente dal capolinea Monti San Paolo avrà una nuova fermata denominata Romagnoli/Case Basse per i cittadini che, una volta arrivati alla stazione di Acilia, debbono dirigersi verso le proprie abitazioni;a la linea 012 , che dal capolinea della stazione di Acilia effettuerà inversione di marcia all’altezza di Capelvenere e in via Ruspoli, direzione stazione di Acilia, effettuerà una nuova fermata in via Paschini;

, che dal capolinea della stazione di Acilia effettuerà inversione di marcia all’altezza di Capelvenere e in via Ruspoli, direzione stazione di Acilia, effettuerà una nuova fermata in via Paschini; la linea 065 da Wolf Ferrari proseguirà per via Cilea e verranno effettuate nuove fermate adiacenti l’istituto comprensivo Francesco Cilea e in via Carl Orff intersezione con via Romani e verrà intensificato anche il servizio serale, effettuando ulteriori corse con l’ultima partenza alle ore 24.00 anziché alle ore 22.30;

da Wolf Ferrari proseguirà per via Cilea e verranno effettuate nuove fermate adiacenti l’istituto comprensivo Francesco Cilea e in via Carl Orff intersezione con via Romani e verrà intensificato anche il servizio serale, effettuando ulteriori corse con l’ultima partenza alle ore 24.00 anziché alle ore 22.30; la linea 014 da via Paolo Orlando proseguirà per via Capitan Casella, attestando nuove fermate nei pressi del Cpo;

da via Paolo Orlando proseguirà per via Capitan Casella, attestando nuove fermate nei pressi del Cpo; la linea 016 , che da via di Casal Palocco all’altezza di Paternio di Nicea effettuerà la svolta a destra per via Alessandro Magno proseguendo per il capolinea di piazza Antifane, stesso itinerario ripartendo dal capolinea per via di Casal Palocco;

, che da via di Casal Palocco all’altezza di Paternio di Nicea effettuerà la svolta a destra per via Alessandro Magno proseguendo per il capolinea di piazza Antifane, stesso itinerario ripartendo dal capolinea per via di Casal Palocco; la linea 05, prolungata in via Pernier, avrà un incremento nell’arco della giornata di tre corse, attestando l’attesa del bus a 40 minuti rispetto agli attuali 40 e 60 minuti; vi sarà una nuova partenza da via Pernier alle ore 4.50 e saranno anticipate le prime partenze dai rispettivi capolinea Mar Rosso e Idroscalo alle ore 5.00, così da consentire ai pendolari di prendere la prima corsa della Roma-Lido alla Stazione di Lido Centro alle ore 5.22.

Inoltre, verranno intensificate le corse dei bus delle linee 04 barrato e 063 nelle giornate del sabato e della domenica e nei giorni festivi.

