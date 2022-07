200 metri, Tortu in gara in Svizzera: “Tappa importante in vista dei Mondiali”

E’ l’ultima gara prima dei Mondiali di atletica a Eugene. Domenica il campione olimpico della 4×100 Filippo Tortu sarà al via nei 200 metri a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, per la sua terza uscita stagionale sulla distanza che affronterà all’ormai imminente rassegna iridata in Oregon (15-24 luglio).

Finora lo sprinter delle Fiamme Gialle ha corso quest’anno in 20.41 ventoso a Doha, nella prima tappa della Diamond League, e poi in 20.40 per il terzo posto al Golden Gala Pietro Mennea, di fronte al pubblico dell’Olimpico di Roma. “Mi aspetta una gara importante – le parole del 24enne brianzolo – come test prima dei Mondiali. Mancano pochi giorni alla partenza per Eugene e ho bisogno di una verifica sul mezzo giro di pista prima dell’ultimo periodo di allenamento negli Stati Uniti. In allenamento ho buone sensazioni, ma devo trovare l’assetto giusto in gara”. Tra gli avversari il cubano Reynier Mena, sceso a 20.04 di recente, e il botswaniano Isaac Makwala, uomo da 19.77 in carriera.

Sulla pista elvetica, a quasi mille metri di quota, attesi anche gli azzurri dei 400 metri: Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), recordman italiano della 4×400 e secondo agli Assoluti di Rieti con il primato stagionale di 45.91, ma anche il ventenne Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) e il compagno di club Brayan Lopez, che quest’anno si sono già migliorati rispettivamente con 45.85 e 45.97 in un altro meeting svizzero, a Ginevra. Al femminile è annunciata Maria Benedicta Chigbolu (Esercito), iscritte anche la tricolore under 23 Alessandra Bonora (Bracco Atletica) e Rebecca Borga (Fiamme Gialle), mentre non sarà in gara la campionessa italiana Alice Mangione (Esercito) già focalizzata su Eugene.

Nei 100 metri rientra Luca Lai (Athletic Club 96 Alperia), condizionato in questa stagione da un infortunio muscolare. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

