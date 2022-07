Festa della Trebbiatura, Coronas: “Investire sull’agricoltura, non dimenticando le nostre radici”

Fiumicino – “Sono stato con piacere alla Festa della Trebbiatura, e ho respirato la storia di Fiumicino. Noi giovani dobbiamo necessariamente guardare al futuro, ma se perdiamo contatto con ciò che è stato, non faremo tanta strada. Di questo ne sono convinto”.

A parlare è il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas. “La festa – prosegue – non è solo amarcord, o un momento di incontro tra cittadini, ma ci ricorda anche che il nostro territorio è a vocazione agricola, e che proprio in questo periodo post pandemia, con la guerra in Ucraina che blocca il passaggio di mezzi e merci, la produzione locale torna protagonista come non mai. Per questo il Comune può e deve tutelarla e valorizzarla.

Le ultime norme sul fotovoltaico hanno creato non pochi problemi, l’aumento del carburante e dell’energia anche. Siamo ancora lontani da quel turismo rurale di cui si è parlato anni fa… C’è bisogno di un cambio di passo, per proteggere un settore vitale che, come ci insegnano gli anziani, è stato parte della nascita di questo territorio”.

