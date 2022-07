Giochi del Mediterraneo, pesi: Pizzolato doppio oro da trionfo azzurro

Orano – Antonino Pizzolato sa sorprendere ai Giochi del Mediterraneo. Ha vinto due medaglie d’oro dimostrando tutta la sua superiorità nella categoria 89 kg. L’azzurro non ha avuto praticamente avversari nello strappo. Per vincere la medaglia d’oro gli sono bastate due alzate su tre. La seconda è stata devastante per i suoi avversari con 172 kg nessuno ha saputo replicare.

Nello slancio invece la lotta è stata più intensa. L’egiziano Karim Abokahla ha tentato in tutti modi di impedirgli la doppietta. Antonino entrato in gara a 210 senza successo. Il secondo tentativo invece è andato a buon fine e l’egiziano ha dovuto alzare la posta con 212 kg. Antonino non si è fatto pregare e ha tirato su un chilo in più. Karim non è stato in grado di fare meglio e sul 214 all’ultimo tentativo è crollato lasciando l’oro nelle mani di Pizzolato. (coni.it)(foto@coni.it)

