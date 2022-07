Giochi del Mediterraneo, vela: 5 medaglie azzurre in totale da Orano

Orano – La vela porta in dote 5 medaglie all’Italia Team ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022.

Nicolò Renna è il più veloce di tutti nell’iQFOiL e vince l’oro (38 punti netti), bronzo per Luca Di Tomassi (57). Tra i due azzurri il francese Tom Arnoux (44) Al femminile è d’argento, invece, Marta Maggetti nella classe vinta dalla francese Helen Noesmoen (46 punti netti), bronzo alla croata Palma Cargo (66).

Le altre medaglie le confezionano, invece, Chiara Benini Floriani che vince l’argento nell’ILCA 6 e Giovanni Coccoluto Giorgetti vincitore del bronzo nell’ILCA 7.L’azzurra che ha totalizzato 30 punti, al netto dello scarto (45) è stata preceduta dalla francese Marie Barrue con 25p. (39) mentre al terzo posto si è classificata la turca Ecem Guzel con 33 p. (46).

Nella gara maschile ha vinto il francese Jean Baptiste Bernaz con 19 punti (48) mentre al secondo posto si è classificato lo spagnolo Joel Rodriguez Perz (ESP) con 35 p. (51). Coccoluto ha totalizzato 37 p. (49). (coni.it)(foto@Ferraro-Coni)

