Fregene, carambola mortale nella notte: perde la vita un motociclista 25enne

Fiumicino – Tragedia nella notte a Fregene, dove è morto un 25enne di Fiumicino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane alla guida della sua moto Honda Cbr, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva viale di Porto, all’altezza del civico 411, ha perso il controllo del mezzo, cadendo a terra, carambolando contro un furgone e successivamente contro un’auto parcheggiati in strada, perdendo la vita. A seguito delle diverse segnalazioni al 112, sul posto è intervenuto personale sanitario del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Fregene, intervenuti insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ostia, per gli accertamenti del caso.

