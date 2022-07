Incidente sulla Roma-Fiumicino: traffico in tilt e code verso la Capitale

Fiumicino – Sull’autostrada A91 “Roma-Aeroporto di Fiumicino”, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 10,000, si registrano circa 4 chilometri di coda in direzione di Roma. L’incidente, occorso per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture, provocando il ferimento di due persone. Il personale delle Forze dell’Ordine, del 118 e di Anas sono intervenuti sul posto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link